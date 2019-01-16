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Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Osmaniye'nin Düziçi ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda, bir evin bahçesine gömülü bidona gizlenmiş uyuşturucunun narkotik köpeği Zoro tarafından bulunması, polis kamerasınca kaydedildi

16 Ocak 2019 Çarşamba 00:24
Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonu

OSMANİYE (AA) - Uyuşturucu satıcılarına yönelik Osmaniye'nin Düziçi ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda, bir evin bahçesinde gömülü bidona gizlenmiş uyuşturucunun narkotik köpeği Zoro tarafından bulunması, polis kamerasınca görüntülendi.

Önceki gün Düziçi Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düziçi ve Gaziantep'te uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda narkotik köpekleri Zoro ve Börtü de yer aldı.

Operasyon düzenlenen evlerin birinde yapılan aramada, bahçeye gömülü haldeki bidonda gizli uyuşturucunun Zoro tarafından bulunması ve çıkarılması polis kamerasınca kaydedildi.

Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 1 adeta Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 125 mermi ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 8 paket halinde 253 gram esrar ele geçirildi.

Sorguları Osmaniye Emniyet Müdürlüğünde devam eden şüpheliler, Osmaniye Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 00:24
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