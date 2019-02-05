Osmaniye'de yol kenarında ceset bulunması Toprakkale ilçesinde cesedi bulunan Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopalarla darbederek öldürdüğü ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cesedi bulunan Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopalarla darbederek öldürdüğü ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı. Olayla ilgili Ayyıldız'la aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen akrabaları Ü.A, kardeşi Y.A. ile C.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. 30 Aralık 2018 tarihinde Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesi yolunda cansız bedeni bulunan Ahmet Ayyıldız'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, otopside Ayyıldız'ın taş ve sopalarla darbedilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.