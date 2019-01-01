Osmaniye'de yeni yılın 2 bebeği

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yeni yılın ilk saatlerinde biri kız 2 bebek dünyaya geldi. Bebeklere Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun birer altın hediye etti.

Osmaniye Devlet Hastanesinde saat 00.10 sularında Sultan ve Mehmet Topal çiftinin 2'nci çocukları dünyaya geldi. 3 kilogram ağırlığında doğan erkek bebeğe henüz isim konmazken, aynı saatlerde Zehra ve Mustafa Birgül çiftinin de 3'üncü çocukları doğdu. 3,5 kilogram doğan bebeğe "Elif" ismi konuldu.

Yeni bebekleri olan çiftleri ziyaret eden Vali Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, çiftlere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Coşkun ailelere çeşitli hediyeler verirken, bebeklere de birer altın taktı.