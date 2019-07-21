Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Osmaniye’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda ise 35 adet extacy hap maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 210 TL para ile 7.30 gramBonzai maddesi ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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