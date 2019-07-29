Osmaniye’de uyuşturucu operasyonları sonrası 2 tutuklama
Osmaniye’de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişiden 2’si tutuklandı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:32
Osmaniye’de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişiden 2’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-29 Temmuz tarihleri arasında, narkotik olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Güvenlik güçlerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerilerinde yapılan aramalarda ise 13,78 gram esrar, 14,12 gram eroin, 5,38 gram metamfetamin ve 4 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.
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