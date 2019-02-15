Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarında Fırat G. idaresindeki 33 D 7746 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Fuat A. yönetimindeki 73 FE 102 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, tır sürücüsü Fırat G. ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle sürücü mahalinde sıkışan Fırat G. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.