Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı15 Şubat 2019 Cuma 07:39
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarında Fırat G. idaresindeki 33 D 7746 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Fuat A. yönetimindeki 73 FE 102 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada, tır sürücüsü Fırat G. ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü mahalinde sıkışan Fırat G. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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