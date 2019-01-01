0553 313 94 23

Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

01 Ocak 2019 Salı 01:47
Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Çığcık köyü istikametine giden Volkan Demirci idaresindeki 80 AY 250 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Efraim Pektuzlu idaresindeki 80 KK 839 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Çiğdem Pektuzlu ve Muhammet El Mustafa yaralandı. Araç içinde sıkışan Efraim Pektuzlu, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet ve Özel 7 Mart hastanelerine kaldırıldı. Efraim Pektuzlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 01:47
  1. Kadirli
  2. Osmaniye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    1. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    2. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta güvenlik..
    3. Aydın'da yılın ilk bebeği doğdu
    4. Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    5. Adana'da yılın ilk bebeği "Zeynep" oldu
    6. İthalatta gözetim uygulaması
    7. Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4..
    8. Şehit oğlunun adını taşıyan polis..
    9. Serbest bölgelerden üçüncü ülkelere..
    10. Alanya'da yeni yıl kutlamaları
    11. Irak uyruklu kişinin yasa dışı..
    12. Malatya'da polis karakoluna yeni yıl..
    13. Arabuluculukta 2019 yılı ücret..
    14. Düzce'de yılın ilk bebeği "Ömer Asaf"
    15. İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla..
    16. Güneydoğu'da yılın ilk bebekleri..
    17. Köprü cezalarının takibi sonlandırılacak
    18. Yeni yılının ilk bebeğine İstiklal..
    19. Vergi, resim ve harç istisnası..
    20. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi