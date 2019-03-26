Osmaniye'de terör propagandası operasyonu Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sosyal medyada terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 5 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen H.A, A.T, M.E, B.G. ve O.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden A.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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