Osmaniye'de terör propagandası operasyonu
Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı26 Mart 2019 Salı 15:44
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sosyal medyada terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 5 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen H.A, A.T, M.E, B.G. ve O.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden A.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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