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Osmaniye'de terör örgütü PKK malzemeleri ele geçirildi

Jandarma Amanos Dağı eteklerinde toprağa 2 varil içine gömülü 24 adet kablolu el yapımı patlayıcı düzeneği, telsiz ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

02 Kasım 2018 Cuma 20:09
Osmaniye'de terör örgütü PKK malzemeleri ele geçirildi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağı eteklerindeki arazi taramasında, törer örgütü mensupları tarafından topraga gömülü 2 varil saptadı.

Yapılan detaylı aramada, variller içind 24 adet kablolu EYP düzeneği, telsizler ve patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, parmak izi tespiti için, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 20:09
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