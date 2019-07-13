Osmaniye'de terör operasyonu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:35
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü silahlı eğitim ve faaliyetlere katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu şüpheliler U.E, İ.Z, M.E, Y.E. ve M.Ş. gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
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