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Osmaniye’de tarihi kalede orman yangını

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, tarihi Toprakkale’nin olduğu ormanlık alanda çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:26
Osmaniye’de tarihi kalede orman yangını

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, tarihi Toprakkale’nin olduğu ormanlık alanda çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde tarihi kalenin eteklerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Arazözler ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Tarihi kalenin bir bölümüne de sıçrayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Soğutma çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:26
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