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Osmaniye'de silahlı kavga: 3 yaralı

Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgaya karışan 2 kişi ile olay yerine yakın iş yerini kapatırken kurşun isabet eden esnaf yaralandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 01:21
Osmaniye'de silahlı kavga: 3 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.B, M.Ç. ve F.G, 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Kavganın büyümesi üzerine şahıslar, tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı.

Kavgaya karışan A. B. ve M. Ç. ile olay yerine yakın iş yerini kapatırken taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşun vücuduna isabet eden esnaf Fahri Koç yaralandı

Yaralılardan durumu ağır olan Fahri Koç, ambulansla özel bir hastaneye, A.B. ise Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası yaralı olarak kaçan M.Ç. ise polis tarafından yakalanarak tedavisi için Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan F.G'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 01:21
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  2. Kadirli
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  4. Osmaniye
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