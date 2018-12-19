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Osmaniye'de silahlı kavga: 2 yaralı

Osmaniye şehirler arası otobüs terminali önünde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı- Yaralıların getirildiği hastane önünde gerginliğe neden olan grubu polis havaya ateş ederek, dağıttı

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:11
Osmaniye'de silahlı kavga: 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye şehirler arası otobüs terminali önünde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otobüs terminalinde esnaf olan F.Ö. ve kardeşi O.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle terminal binası önünde İ.K.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K.G. yanında bulunan tabancayla F.Ö ve O.Ö'ye ateş açtı.

Yaralanan F.Ö. ve O.Ö. çevredekiler tarafından götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan O.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay sonrası kaçan İ.K.G'yi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayı duyan yaralıların yakınları ise hastane önünde polisle tartıştı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis havaya ateş açarak, kalabalığı dağıttı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:11
  1. Osmaniye
  2. silahlı kavga

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