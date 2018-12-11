Osmaniye'de şiddetli rüzgar
Şiddetli rüzgar nedeniyle Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı'ndaki bazı çadırlar yıkıldı, hasar meydana geldi11 Aralık 2018 Salı 11:02
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle Kitap Fuarı'ndaki bazı çadırlar yıkıldı, hasar meydana geldi.
Gece saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle Masalpark Miting Alanı'nda kurulan Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nda bazı çadırlar yıkıldı, hasar oluştu.
Fuar alanında yıkılan çadırlar ve stantlar, zabıta ekiplerinin desteğiyle toplanırken alanda temizlik yapıldı.
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