0553 313 94 23

Osmaniye’de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Osmaniye Valiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:12
Osmaniye’de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Osmaniye Valiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.


Gala Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Esen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler ve aileleri katıldı.


Şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu masaları tek tek dolaşarak bir süre sohbet eden Vali Coşkun, şehitlere rahmet, ailelerine de sabır dileklerini ileterek, gazilere şükranlarını sundu.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın devamında Alibeyli Camii Müezzini Bilal Akbulut tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.


Program, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından şehitler için okunan duayla son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli, Çeşme’de hayalet ağlar için daldı
    1. Bakan Pakdemirli, Çeşme’de hayalet..
    2. Görme engelli vatandaşlar, bisikletle..
    3. Osmaniye’de şehit aileleri ve gaziler..
    4. Konya'da komşu kavgası! 1 ölü
    5. Başkan Taş’tan Belediye Başkanı..
    6. KKTC’de denizde boğularak hayatını..
    7. Başkan Yüce: “Mavi Bayraklı plajların..
    8. Konya'da komşu kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
    9. Yemen'de görevinden uzaklaştırılan..
    10. Seferler aksadı! Tramvay, önüne çıkan..
    11. 15 Temmuz şehitleri anısına ’trap ve..
    12. 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
    13. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    14. Çorum’daki uyuşturucu operasyonuna 4..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15..
    16. Palancıoğlu, "15 Temmuz günü aynı azim..
    17. Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan..
    18. Bu kadarına da pes! Otomobili bu hale..
    19. Çocuklar kaç yaşında tek başlarına..
    20. Polis harekete geçti! Isparta'da..
    21. Ülkücülerden 15 temmuz mesajı
    22. Kayserispor’da Levent kadro dışı..
    23. Şehit ve Gazi Aileleri Valiliğin..
    24. PKK’nın tuzakladığı EYP’leri..
    25. Diyarbakır’da bir genç Dicle Nehri’nde..
    26. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli..
    27. Başkan Işıldak’ın 15 Temmuz mesajı
    28. Müzik öğretmeninden 15 Temmuz marşı
    29. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    30. Elazığ’da 150 dönümlük alan kül oldu
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!