Osmaniye’de sahte alkolden zehirlenen genç hayatını kaybetti Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde içtiği sahte alkolden zehirlenen 23 yaşındaki Ömer Durmuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde içtiği sahte alkolden zehirlenen 23 yaşındaki Ömer Durmuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anberinarkı köyünde geçen pazartesi günü aldığı alkolden sonra rahatsızlanan Ömer Durmuş Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla önce Osmaniye Devlet Hastanesine ardından da Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Ömer Durmuş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği anlaşılan gencin cenazesi Kadirli ilçesi Anberinarkı köyünde toprağa verildi.

Öte yandan yine Kadirli ilçesi Değirtmendere köyünde oturan 36 yaşındaki N.A. aldığı alkolden sonra, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

N.A.’nın hastaneye tedavisi sürüyor.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı her iki olay ile ilgili soruşturma başlattı.

1 Temmuz’dan bugüne Mersin, Adana, Niğde ve Osmaniye’de sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 20’ye çıktı

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