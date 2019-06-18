Osmaniye'de sağanak etkili oldu Yağış nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi trafiğe kapandı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Osmaniye'de yaklaşık 45 dakika süren yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde su seviyesi yükseldi. Trafik ekipleri alt geçidi her iki yönden trafiğe kapattı. Devlet Bahçeli Meydanı çevresindeki ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını da su bastı. İş yeri sahipleri, dükkanlara dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması yürüttü. Sürücüler, suyla dolan cadde ve sokaklarda güçlükle ilerlemeye çalışırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.



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