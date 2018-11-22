Osmaniye'de patlayıcı düzeneği ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında toprağa gömülü vaziyette patlamaya hazır TNT düzeneği ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında toprağa gömülü vaziyette elektrikli fünye düzeneği hazırlanmış patlamaya hazır vaziyette 8 kilogram TNT ile patlayıcı yapımında kullanılan 6 kilogram amonyum nitrat ve 3 elektrikli fünye düzeneği ele geçirildiği belirtildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği ifade edilen açıklamada, jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.