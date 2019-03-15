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Osmaniye’de otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Osmaniye’de kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü tıra yandan çarptı, 2 kişi yaralandı.

15 Mart 2019 Cuma 18:29
Osmaniye’de otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Osmaniye’de kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü tıra yandan çarptı, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Düziçi Dişeleri mevkiinde meydana geldi. İdeaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen 31 K 2366 plakalı otomobil sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek aynı yönde gitmekte olan Ahmet Köylü yönetimindeki 80 GU 797 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Sürücüler kendi imkanları ile araçlarından çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Osmaniye Belediyesi İtfaiyesi ekipleri geldi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.



Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:29
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