Osmaniye’de orman yangını Yangında yaklaşık 1,5 hektarlık maki ve kızılçam ormanı zarar gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1,5 hektarlık maki ve kızılçam ormanı zarar gördü. Düziçi ilçesi Karkın Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Osmaniye, Kadirli ve Dörtyol’dan gelen Orman İşletmelerine bağlı ekipler ile Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinden 100 personel müdahale etti. Çalışmalarda iki yangın söndürme helikopteri ve 15 arazöz kullanıldı. Kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1,5 hektarlık maki ve kızılçam ormanına zarar verdi. Ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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