0553 313 94 23

Osmaniye’deMuhammed Mursi için Gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, hayatını kaybetmesi sonrasında Osmaniye’de öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınırken AK Parti İ Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

18 Haziran 2019 Salı 14:44
Osmaniye’deMuhammed Mursi için Gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, hayatını kaybetmesi sonrasında Osmaniye’de öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınırken AK Parti İ Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.


Enverül Hamit Camiinde İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlutarafından kılınan cenaze namazının ardından sloganlar eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet Meydanında ulaştı.


Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından desteklenen yürüyüşünün ardından AK Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Kemal Yalçınbasın açıklaması yaptı.


Yalçın “Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsî, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsî, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir” dedi.Karadeniz, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz.Biz, Mürsî’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” dedi.


Açıklamanın ardından Emekli İmam Ali Onur’un yaptığı duanın ardından vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:44
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Mursi için Alaplı’da gıyabî cenaze namazı kılındı
    1. Muhammed Mursi için Alaplı’da gıyabî..
    2. Altına sığındığı ağaç hayatının sonunu..
    3. Büyükşehir’den Dolandırıcılara Karşı..
    4. Koltuk lekelerinden kurtulmak hiç bu..
    5. "Mursi'nin verdiği hak mücadelesinin..
    6. Portekizli Lopes, Denizlispor’da
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor
    8. Toprakla buluşan çocuklar, iyi tarım..
    9. Elazığ’da Mursi için gıyabi cenaze..
    10. İHH’dan Mursi açıklaması
    11. Kahreden haber! Yıllarca organ..
    12. Üniversite sağlık personeli alımları..
    13. Gün ortası haber özetleri
    14. SÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını..
    15. Teröristbaşı Gülen'in yeğeniyle..
    16. Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni..
    17. Akhisar’a yapılacak yatırımları..
    18. "Atatürk Havalimanı'na yapılacak..
    19. Aydın’da Muhammed Mursi için gıyabi..
    20. Denizli’de sebze ve meyve fiyatları..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması