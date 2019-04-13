Osmaniye’de motor yağı hırsızlığı: 3 gözaltı

Osmaniye’de sanayi sitesindeki bir dükkanda sayım sırasında motor yağlarında eksiklik olduğu fark edilince polise bildirildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Parçacıklar Sokak’ta oto yedek parça işi yapan bir işletme sahibi farklı tarihlerde yaptığı sayımlarda çok sayıda motor yağı ve benzeri malzemelerinin eksik olduğunu, ayrıca iş yeri kasasında 250 TL paranın çalındığını yaklaşık 20 bin TL zarara uğradığını anlayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler, ihbarı değerlendirerek yaptığı çalışmalar sonucunda İ.G, Ö.C.S, Ş.K. ve firari olan Y.E.Ö. isimli şahısın olaya karıştığını tespit etti. Polis, gözaltına alınan şahıslardan İ.G.’nin 3 farklı adresinde çalınan motor yağlarını bulup iş yeri sahibine teslim etti.

Konuyla ilgili yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken firari Y.E.Ö.’yü yakalama çalışmaları devam ediyor.