Osmaniye'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre merkezüssü Osmaniye Toprakkale olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu

Saat 17:36'da meydana gelen depremin derinliği 9.0 KM, büyüklüğü ise 4.3 şiddetinde olduğu kaydedildi.

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre ise depremin derinliği 11.89 KM büyüklüğü ise 4.1 şiddetinde olarak kaydedildi