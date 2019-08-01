Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi01 Ağustos 2019 Perşembe 18:03
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir otomobilde 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lübnan vatandaşı H.F'nin kullandığı otomobili şüphe üzerine Osmaniye-Toprakkale kara yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
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