Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir otomobilde 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lübnan vatandaşı H.F'nin kullandığı otomobili şüphe üzerine Osmaniye-Toprakkale kara yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.