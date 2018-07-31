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Osmaniye son dakika deprem! Osmaniye'de deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

Son günlerde peşpeşe deprem haberleri geliyor. Budur ve Denizli Söke’den sonra şimdi de Osmaniye’de son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye Toprakkale olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerden sonra Kanlı Ay tutulması felaketin habercisi mi yorumlarına neden oldu.

31 Temmuz 2018 Salı 18:08
Osmaniye son dakika deprem! Osmaniye'de deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Lalegölü köyü olan Richter Ölçeği'ne göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye merkez ve Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedilen depremin, herhangi bir kayba yol açmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Burdur Kava-Yeşilova merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü büyüklüğü 4.7. Burdur’daki depremin birkaç gün sonrasında ise Ege Denizi'nde Söke açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Temmuz ayı içinde başta İran olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde irili ufaklı depremler oluştu. Geçtiğimiz günlerde meydana gelecek olan Kanlı Ay tutulması yeni depremlerin habercisi mi sorularına da beraberinde getirdi. 

 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 18:08
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