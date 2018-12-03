Osmaniye'de hastanedeki silahlı kavga

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de özel bir hastanede çıkan ve 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne tarafından yapılan açıklamada, 30 Kasım günü daha önceden aralarında husumet bulunan iki ailenin tedavi amaçlı bulundukları özel bir hastanede karşılaşması sonucu çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Silahlı kavgada 4 kişinin yaralandığı, Ahmet ve Asım Loş'un kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti ifade edilen açıklamada, yaralı Sebiha ve Mustafa Loş'un ise tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınan B.Ç ve İ.L, çıkarıldıkları Osmaniye Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, V.L ise yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakılmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."