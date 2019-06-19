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Osmaniye’de gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Osmaniye Devlet Hastanesi ortaklaşa 2019 Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:57
Osmaniye’de gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Osmaniye Devlet Hastanesi ortaklaşa 2019 Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.


2019 Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Osmaniye Devlet HastanesiBaşhekimliğince yapılan masabaşı tatbikatında olası bir Afet Senaryosu hazırlandı. Olay yönetim ekibi bilgilendirilip


gerekli önlemler alındı.


Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Devlet Hastanesi Ek Hizmet birimlerinin bulunduğu hizmet binasındagörev yapan personellere, yangın ve tahliye konularında uygulamalı eğitimi Osmaniye İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD’da görev yapan eğitimciler tarafından verildi. Çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında afetten etkilenen kazazedeler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı teorik uygulama İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ekipleri, UMKE Ekipleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı çalışanları ve hastane çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:57
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