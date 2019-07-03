Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Y.A, B.E, M.M, İ.H. ve H.A. gözaltına alındı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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