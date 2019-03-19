Osmaniye'de cinayet: 1 gözaltı
Kadirli ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.19 Mart 2019 Salı 16:56
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darp edereköldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.
Jandarma ekipleri, Karakütük köyü Sarı Böğsek Deresi yakınlarında dün yol kenarında cesedi bulunan kişinin İsmail Koca (43) olduğunu belirledi.
Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen Koca'nın en son bindiği aracı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit eden jandarma, şüphelinin kimliğini belirledi.
Aracında kan izlerine rastlandığı ileri sürülen zanlı gözaltına aldı.
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