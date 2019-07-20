Osmaniye’de çıkan orman yangınında bir kişi yanarak öldü

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde çıkan yangına müdahale eden ekipler soğutma esnasında erkek cesedi buldu. Yaşlı adamın yangında yanarak öldüğünü tespit edildi.

Yangın, Sumbas ilçesine bağlı Albeyli köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda yangın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine arazözlerle ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılırken, yanan bölgede Alibeyli köyünden olan 65 yaşındaki Hasan Dede Solak’a ait olduğu anlaşılan bir ceset bulundu. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı adamın yangında yanarak öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Dede Solak’ın cesedi kesin ölüm nedenini belirlemek üzere cenaze aracılığıyla Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.