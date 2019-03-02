0553 313 94 23

Osmaniye'de çalıştıkları fabrikada yüksekten düşen 2 işçi ağır yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında iki işçi ağır şekilde yaralandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:05
Osmaniye'de çalıştıkları fabrikada yüksekten düşen 2 işçi ağır yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında iki işçi ağır şekilde yaralandı.

 

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan İsmail Öztorun (28) ve Hüseyin Yılmaz(30), iplik sarma cihazını tamir için çıktıkları 5 metre yükseklikten beton zemine düştüler. Düşme sonucu ağır yaralanan işçilerden İsmail Öztorun, olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli özel 7 Mart hastanesine, Hüseyin Yılmaz ise Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Her iki işçinin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:05
  1. Osmaniye
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullar arası masa tenisi şampiyonası sona erdi
    1. Okullar arası masa tenisi şampiyonası..
    2. Mustafa Esgin: “Türkiye’nin..
    3. Aydın Ekonomi Kulübü basın mensupları..
    4. Çocuklu ailelere hayati uyarı! “Momo..
    5. Bakan Kurum, "Türkiye’de 6,7 milyon..
    6. Emekli öğrenci 5. üniversite diploması..
    7. Kars’ta telefon kablosu hırsızlığı..
    8. Bin 400 rakımda 2 metre kalınlıktaki..
    9. 580 saatlik görüntüleri inceleyen..
    10. Sason’da 97 aileye çilek bahçesi..
    11. (düzeltmeyi yaptım) Erciş’te sosyal..
    12. SpaceX'ten tarihi uçuş
    13. Bir devrin içyüzü
    14. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde..
    15. İstanbul Esenyurt’ta ortalığı savaş..
    16. Down sendromlu Ece yaptığı elişi..
    17. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
    18. CHP-İYİ Parti-HDP Ankara adayı Mansur..
    19. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
    20. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
    21. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
    22. Hz. Ali’yi en çok sevindiren nimet
    23. Yaşarc Bahçeci: “Seçim kampanya..
    24. Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum..
    25. "Grip salgının yoğunlaşacağı bir..
    26. Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
    27. Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç..
    28. Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak..
    29. Denizli’de FETÖ’nün ‘gaybubet..
    30. Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu..
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...