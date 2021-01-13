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Korona Virüs Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı
Korona Virüs

Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı

Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 21:19:00 -
Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı

Osmaniye'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Dervişli köyünde 17 pozitif ve 24 temaslı vaka bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ikinci bir emre kadar köyde karantina uygulamasına ve köye giriş çıkışların sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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