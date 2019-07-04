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Osmaniye’de Amanos Dağları’nda orman yangını

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye’de Amanos Dağları’nda çıkan yangında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarara gördü.

04 Temmuz 2019 Perşembe 20:34
Osmaniye’de Amanos Dağları’nda orman yangını

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye’de Amanos Dağları’nda çıkan yangında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarara gördü.


Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları’nın Zorkun Yaylası Karaçay mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen orman yangınına bölgenin çok sarp olması ve karayolunun bulunmaması nedeniyle karadan müdahale edilemedi. Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 adet yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yangının büyümemesi maksadıyla Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz ve 100 personel de arazide tedbir aldı. Yangın söndürme helikopterlerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. 4 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 20:34
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