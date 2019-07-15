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Osmaniye’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:57
Osmaniye’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.


Ziyarette Vali Coşkun’un yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehitlerin aileleri, gaziler ve aileleri hazır bulundu.


Ziyaret sırasında Fetih Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti.


Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Vali Coşkun, şehit aileleri ile bir süre görüşerek, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.


Şehitlik ziyaretinin ardından, Vali Coşkun, 15 Temmuz Gazisi Hanifi Temurtaş ve ailesini evlerinde ziyaret etti.


Bu arada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu. Enver-ül Hamit Camiinde şehitler için okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Okunan mevlidin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından şehitler için dua edildi.


Mevlit sonrasında cami önündeki vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:57
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