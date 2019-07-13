Osmaniye ve Kahramanmaraş için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.