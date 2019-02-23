Osmaniye polisinden zehir tacirlerine geçit yok

Osmaniye’de sokak satıcılarına yönelik polisin yaptığı operasyonda eroin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Osmaniye polisi torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına göz açtırmıyor. İlde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 169 gram eroin maddesi, metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ve bin 145 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Y.G, M.E, M.S, N.Y. ve Suriye uyruklu A.S ile M.A gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü sevk edildikleri mahkemece “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.