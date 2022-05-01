Osmaniye bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Osmaniye ramazan bayramı namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | 81 ilde tüm camilerde bayram namazı kılınacak. Vatandaşlar ise bulundukları illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Osmaniye’de bayram namazı kaçta?
Osmaniye merkez ve ilçelerinde yarın bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Osmaniye bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Osmaniye Merkez’de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.11’de kılınacak.
Bahçe bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Osmaniye Bahçe'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.09'da kılınacak.
Düziçi bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Osmaniye Düziçi'nde 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.09'da kılınacak.
Hasanbeyli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Osmaniye Hasanbeyli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.09'da kılınacak.
Kadirli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Osmaniye Kadirli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.11'de kılınacak.
Sumbas bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Osmaniye Sumbas'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.11'de kılınacak.
Toprakkale bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Osmaniye Toprakkale'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.11'de kılınacak.