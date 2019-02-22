Osmangazili judoculara millî davet Osmangazi Belediyespor Judo Takımı’ndan 6 sporcu, Ümitler Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı’ndan 6 sporcu, Ümitler Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Ümitler Avrupa Kupası’nda mücadele edecek Osmangazi Belediyespor’un başarılı judocuları Elif Yapıcı, Esin Muslu, Sedef Keleş, Yunus Emre Alper, Osman Özdemir ve Eldar Bozkurt, 2 Mart’ta Antalya’da düzenlenecek ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. Millî Takım formasıyla tatamiye çıkacak Osmangazili sporcular, bayanlarda 48, 70, +70 kilogramda erkeklerde ise 66, 73, 81 kilogramda mücadele edecek.

Alt yapıdan yetişen genç ve dinamik kadrolarıyla ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya damga vurduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.