Osmangazi’den vatandaşa kapı kapı hizmet

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği örnek sosyal sorumluluk projesi “Belediyem Benimle”, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Geliştirdiği sosyal belediyecilik projeleriyle birçok yerel yönetim tarafından örnek alınan Osmangazi Belediyesi, Belediyem Benimle projesi ile hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının takibini yapmak ve gerekli tedbirlerin ilk elden alınması maksadıyla kurulan ekip, mahalleleri tek tek gezerek kapıları çalıyor. Vatandaşların ekonomik ve sosyal hayat standartları ile ilgili değerlendirme yapan Belediyem Benimle ekibi, yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahiplerine erzak, giyecek, yakacak, ev eşyası ve medikal malzeme gibi birçok konuda yardımcı oluyor. Aynı zamanda belediyenin görev alanı dışında kalan konularla vatandaşı bilgilendiren Osmangazi Belediyesi, kişilerin ilgili kurumlara ulaşmasına destek sağlıyor.

Projeyi öncelikli olarak yaşlı, hasta ve çocukların ihtiyaçları gidermek için hayata geçirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediyem Benimle projesi ile sosyal yardımlaşma duygusunu yaygınlaştırmak, paylaşımı arttırmak, toplumsal, ahlâkî ve sosyal gelişimi desteklemeyi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar, vatandaşlarımız tarafından da büyük takdir görüyor. Kimsenin açıkta kalmadığı, insanların barış, dostluk, huzur ve güven içerisinde yaşadığı, dayanışma duygularının ön plana çıktığı bir Osmangazi olana kadar, çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.