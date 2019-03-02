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Osmangazi’den Suriye’ye yardım TIR’ı

Osmangazi Belediyesi ve İnsanî Yardım Vakfı (İHH), Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, içerisinde çeşitli gıda ve giyecek malzemelerinin yer aldığı yardım TIR’ları gönderdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:12
Osmangazi’den Suriye’ye yardım TIR’ı

Osmangazi Belediyesi ve İnsanî Yardım Vakfı (İHH), Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, içerisinde çeşitli gıda ve giyecek malzemelerinin yer aldığı yardım TIR’ları gönderdi.


İç savaş sebebiyle büyük sıkıntılar yaşayan Suriyeli mazlumların yaralarını bir nebze sarabilmek adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi ve İHH tarafından hazırlanan 6 yardım TIR’ı düzenlenen tören ile Suriye’ye gönderildi. İçerisinde un ve giyecek malzemelerinin yer aldığı yardım TIR’ları dualar eşliğinde uğurlandı. Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her zaman mazlumların yanında olduklarını belirterek, “Bursa, tarihten beri mazlumlara kucak açmış ve buluşma noktası olmuş bir şehirdir. Kan ve gözyaşı Suriye’deki Müslüman kardeşlerimizin hayatını etkiliyor. Bizler de hem devlet hem de belediye ve sivil toplum örgütleri olarak yaşananlara duyarsız kalmıyoruz. 8 yıldır Suriyeli kardeşlerimiz için İHH ile birlikte elimizden gelen yardımı sağlıyoruz” dedi.


Suriye’ye barışın gelmesi için bütün dünya ülkelerini hassas olmaya davet eden Başkan Dündar, “Yapmış olduğumuz bu çalışmalar, dünyaya örnek oluyor. Oradaki huzursuzluğu çıkaranların emellerine ulaşmaması için yardımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Türkiye, terör örgütlerine karşı direnç göstererek Suriyeli vatandaşlarımıza sahip çıkıyor. Bizler de devletimizin yaptığı bu politikaya gıda ve kıyafet yardımlarıyla destek oluyoruz. İnşallah barışı sağlayarak, Suriyeli vatandaşlarımızın ülkelerine geri dönmesini sağlayacağız” diye konuştu.


Bursa İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da, sosyal belediyecilik anlamında önemli adımlar atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Savaşın başladığı ilk günden bu yana her zaman mağdur insanların yanlarında olduklarını ifade eden Kaptan, “Suriye’de fırınlarımızın kapatılması bizi oldukça üzdü. Halkın yiyeceğe ihtiyacı var. Belediyemiz ile birlikte 5 TIR un, 1 TIR ise giyecek yardımında bulunduk. Bölgenin yeniden eski durumuna gelmesi için gayretimizi sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:12
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