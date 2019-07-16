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Osmangazi’den muhtarlara teknolojik destek

Osmangazi Belediyesi, halka daha iyi hizmet verebilmeleri için 20 mahalle muhtarına bilgisayar dağıttı.

16 Temmuz 2019 Salı 17:30
Osmangazi’den muhtarlara teknolojik destek

Osmangazi Belediyesi, halka daha iyi hizmet verebilmeleri için 20 mahalle muhtarına bilgisayar dağıttı.


Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda bugüne kadar bilgisayarı bulunmayan ya da mevcut bilgisayarları talebi karşılamayan yüzü aşkın muhtarlığa bilgisayar temin eden Osmangazi Belediyesi, ilçedeki 20 muhtara daha bilgisayar hediye etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,


hem mahalle sakinlerine daha iyi hizmet verebilmeleri, hem de belediye ile daha koordineli çalışabilmeleri maksadıyla Soğukkuyu, Hürriyet, Kirazlı, Muradiye, İvazpaşa, Büyükdeliller, Emek Fatih Sultan Mehmet, Veysel Karani, Panayır, Yenibağlar, Uluçam, Ahmetbey, Adalet, Emek Adnan Menderes, Alaşar, Tuna, Demirtaş Sakarya, Ovaakça, Atıcılar ve Kuruçeşme Mahallesi muhtarlarına bilgisayarlarını düzenlenen törenle teslim etti.


Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgisayar teslim töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunmaları adına çalışma şartlarını iyileştirdiklerini söyledi.


Muhtarların vatandaşa en yakın kamu görevlileri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Vatandaşlarımızın teveccühü ile güzel bir seçimi geride bıraktık. Bazı arkadaşlarımız yeniden seçilirken, bazı arkadaşlarımız ise ilk kez göreve geldi. Seçilmiş olmamız, vatandaşlarımızın bize duydukları güvenin sandığa yansımasıdır. Vatandaşımız sözünü sandıkta söylüyor. Bize de sandıktan aldığımız destek ile vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmak düşüyor. Belediyeler, özellikle son 15 yılda önemli çalışmalara imza atıyor. Osmangazi Belediyesi olarak bütçemiz doğrultusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Hizmet noktasında ulaşmadığımız yer yok” dedi.


“Kapılarımız muhtarlarımıza her zaman açık”


Osmangazi Belediyesi olarak bugüne kadar önemli hizmetler yaptıklarını, bundan sonra da daha büyük hizmetleri vatandaşa sunacaklarını dile getiren Dündar, “Yapmış olduğumuz hizmetler ile bizler, Osmangazi’nin adını tüm Türkiye’ye, ülkemizin adını da dünyaya taşıyoruz. Bu hizmetler vatandaşlarımızın vergilerini en etkin ve en verimli şekilde kullanmamız ile oluyor. İsraftan kaçınıyoruz. Muhtarlarımız mahallelerdeki sıkıntıları anında bize iletiyorlar. Bizler de talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizin sıkıntılarını gideriyoruz. Bana göre en önemli hizmet, vatandaşlarımızın günlük yaşamını güzelleştiren hizmettir. Bu hizmetler büyük bütçeli işlerden daha önem taşıyor. Bizim kapılarımız vatandaşımıza ve muhtarlarımıza her zaman açık. İnşallah hep birlikte hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Hediye ettiğimiz bilgisayarları da vatandaşımıza en güzel hizmetleri sunmak adına kullanacağız” diye konuştu.


Osmangazi Muhtarlar Derneği İdris Aydın da, muhtarlara verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:30
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