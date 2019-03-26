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Osmangazi’den Kütüphaneler Haftası etkinliği

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, 55.

26 Mart 2019 Salı 16:13
Osmangazi’den Kütüphaneler Haftası etkinliği

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, 55. Kütüphaneler Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine kitap okuma saati düzenledi.


Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya değer katan vizyon projeleri arasında yer alan Bilgi Evleri’nin en kapsamlısı olan Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Dobruca İlköğretim Okulu’ndan 55 öğrenciyi ağırladı. 3 bin 600 kitap kapasiteli kütüphanede gerçekleşen kitap okuma etkinliği öğrencilerin sosyal yönden gelişimine destek olurken, eğlenceli bir gün geçirmelerine de katkı sağladı. Çocukların araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteklerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen etkinlik sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.


Öğrencilerden kitap okuma alışkanlıklarını artırarak devam ettirmelerini isteyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kütüphaneler kültürümüzün ve medeniyetimizin eserlerini barındıran hazinelerimizdir. Önemli olan bu hazineleri ziyaret etmek ve bu hazinelerden istifade etmektir. Bizler, belediye olarak Bilgi Evlerimizi, Kedili Tekke Millet Kıraathanesi ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemiz’de yer alan kütüphanemizi vatandaşımızın hizmetine açtık. Bu anlamda herkesi kitap okumaya davet ediyor, tüm hemşehrilerimin Kütüphaneler Haftasını kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:13
  1. kitap
  2. kültür

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