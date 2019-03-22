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Osmangazi’den köylere hizmet yağmuru

Osmangazi Belediyesi, Yiğitali Mahallesi’ne modern hizmet binası inşâ ediyor.

22 Mart 2019 Cuma 15:33
Osmangazi’den köylere hizmet yağmuru

Osmangazi Belediyesi, Yiğitali Mahallesi’ne modern hizmet binası inşâ ediyor. bünyesinde muhtarlık, kahvehane ve misafirhanenin yer alacağı Yiğitali hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.


Osmangazi Belediyesi, Yiğitali Mahallesi sakinlerine kaliteli ve yerinde hizmet sunmak adına mahalleye modern ve kullanışlı bir hizmet binası kazandırıyor. Toplam 128 metrekare alan üzerine inşâ edilecek olan Yiğitali hizmet binasında muhtarlık, kahvehane ve misafirhane yer alacak. Düzenlenen törenle temeli atılan hizmet binasının yaklaşık 5 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, merkezden en uca kadar tüm mahallelere hizmetlerde bulunduklarını ifade ederek, “Bir şey diyorsak yaparız. Yapamayacağımız şeyi de ne konuşur ne de sözünü veririz” dedi.


Yiğitali hizmet binasının temel atma törenindeki konuşmasında köylerin kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak köylerimizin hepsine hizmet götürdük. Hizmet binaları yaptık, meydanlar inşa ettik ve camilerin etrafını açtık. Yiğitali’ye de çeşitli hizmetlerde bulunduk. Şimdi de caminin yanında yer alan eski binayı yıktık ve yerine hizmet binası inşa ediyoruz. Yiğitali, Osmangazi’nin güzel mahallelerinden bir tanesi. Köylerden kente göç yaşanırken, bu güzel köyümüze dışarıdan gelenler daha fazla oluyor. Bu mahallemizdeki geleneksel yapıyı korumamız lazım. Geleneksel adetlerimizi bu yeni hizmet binasında yaşatmak istiyoruz. Orada kıraathane ile birlikte muhtarlık binası ve misafirhane yer alacak. Hizmet binasında misafirhane olması, bu köyümüzün misafirperverliğini de gösteriyor. Bu güzel bir gelenek” dedi.


Köylerdeki geleneklerin yaşatılmasının yanında üretilen ürünlerin pazarlanmasının da önemine işaret eden Mustafa Dündar, “Köylerde üretilen ürünlerin pazarlanıp satılması büyük önem arz ediyor. Tahtakale Çarşısı’nı yeniledik. Dağ köylerindeki vatandaşlarımız yetiştirdiği ürünleri Tahtakale Çarşısı getirerek orada satış yapıyor. Bence her ürünün yetiştirildiği bölgede satılması gerekir. Yiğitali’nin çongara fasulyesi meşhur. Bu fasulye sadece burada satılması lâzım. Almak isteyen buraya gelmeli ve bu güzel mahallemizi de görmeli. Biz bu köylerimizde yetişen ürünlerin tanıtılması adına çalışmalar yaparız. Yeter ki bir şeyler üretilsin. Bize düşen görev neyse biz yaparız” diye konuştu.


Başkan Dündar, Osmangazi’yi karış karış gezerek bütün mahallelere gittiklerini belirterek, “10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum ve bu süre zarfında gitmediğimiz mahalle, girmediğimiz sokak ve cadde kalmadı. Her yerde bir hizmetimiz var. Vatandaşlarımızın vergilerini israf etmiyor ve hizmet olarak yine halkımıza sunuyoruz. Büyük hizmetler yapıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerle Bursa’yı dünyaya tanıtıyoruz. Bir şey diyorsak yaparız. Yapamayacağımız bir şeyi de ne konuşur ne de sözünü veririz. Biz de ‘cek-cak’ yok. Biz de ‘yaptık, yapıyoruz’ var. 10 yılda 1936 proje hayata geçirdik. Tarihimize ve şehrimize sahip çıktık. Atalarımızın yolunda, inancımızın, değerlerimizin doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar bunlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.


Yiğitali Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız da yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetler ile Yiğitali’nin çok daha güzelleştiğini ifade ederek Başkan Dündar’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:33
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