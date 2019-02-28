Osmangazi’den kadınlara iğne oyası eğitimi

Türk kadınlarına özgü el sanatlarından biri olan iğne oyası, Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşa kazandırılan OSMEK kursları ile yeniden hayat buldu.

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, vatandaşları meslek sahibi yapıyor. Şimdiye kadar 54 farklı branşta hizmet veren OSMEK bünyesinde iğne oyası kursu kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Soğanlı Kültür Merkezi, Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi, Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi’nde toplam 720 saatlik kursta 120 hanım, ayakkabıdan terliğe, havludan bohçaya, taçtan bilekliğe kadar pek çok çeyiz ve günlük kullanımlar için de tercih edilen eşyalar üzerine iğne oyaları yapıyor. İpliklerin iğne ile buluşarak, maharetli ellerde hayat bulduğu kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim ediliyor.

El emeği göz nurunun anlam bulduğu iğne oyası kursuna toplumun her kesiminden ilgi gördüğünü belirten kurs hocası Aysun Yıldız, “Meslek öğrenip iş sahibi olmak isteyenler, yaptıklarını satıp aile bütçesine katkı koyma hedefi olanlar ve boş vakitlerini değerlendirmek isteyenler kursumuzun yolunu tutuyor. Bilhassa ev hanımlarımız kursumuza büyük rağbet gösteriyor. Aynı zamanda iki dönem boyunca lise ve üniversite öğrencilerimize yaz kursları da düzenledik. Böylece kursiyerlerimiz duygularını renklere ve oyalara işledi” dedi.

İğne oyasının inceliklerinin öğretildiği kursun kendisinde terapi etkisi yaptığını kaydeden Müşerref İnanç ise, “Konaklı köyünden geliyorum. Kendime uzun zamandır bir meşgale arıyordum. Bu kurslarda kendimizi yetiştirip, el becerilerimizi geliştiriyoruz. Burada aile ortamı oluşturduk. Herkesin faydalanmasını tavsiye ediyor, bizlere imkan sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.