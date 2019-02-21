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Osmangazi’den asfalt harekatı

Osmangazi Belediyesi, Maksem ile Alacahırka mahalleleri arasında yer alan Pınarbaşı, Alacahırka ve Orhaneli caddelerinin asfaltlanması için çalışma başlattı.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:16
Osmangazi’den asfalt harekatı

Osmangazi Belediyesi, Maksem ile Alacahırka mahalleleri arasında yer alan Pınarbaşı, Alacahırka ve Orhaneli caddelerinin asfaltlanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 kilometrelik uzunluğunda olan caddelerin yenilenmesi için 3 bin ton asfalt dökülecek.


Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kış mevsiminin ardından havaların güzelleşmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, ilçenin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yeniliyor. Uludağ’a çıkış güzergahında yer alan ve oldukça yoğun bir araç trafiğinin yaşandığı Pınarbaşı, Alacahırka ve Orhaneli caddelerinin asfaltlanması için çalışma başlatan belediye ekipleri, yolları ilk olarak freze makinesi ile kazıyor. Maksem Mahallesi’nden başlayan ve Alacahırka Mahallesi’nin sonuna kadar devam eden yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki 3 caddenin freze makine ile kazınmasının ardından yaklaşık 3 bin ton asfalt dökülecek.


Alacahırka Caddesi’nde başlatılan asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem veriyoruz. Kent içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için de cadde ve sokaklarımızın eskiyen ve bozulan asfaltlarını yeniliyoruz. Asfalt çalışmaları kapsamında bozuk yolları ilk olarak freze makinesi ile kazıyoruz. Bu şekilde hem yolun yükselmesinin önüne geçmiş oluyoruz hem de daha kaliteli asfaltlama yapılmasına imkan sunuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:16
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