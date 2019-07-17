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Osmangazi’de yollar yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
Osmangazi’de yollar yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İlçe genelinde birçok mahallede yol genişletme, onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ovaakça Mahallesi’ndeki cadde ve sokakları yeniliyor. Ekipler, Somuncubaba ve 20. Karanfil Sokak’ta bir süre önce başladıkları tretuvar ve parke kaplama çalışmalarına devam ediyor.


“Yaşanabilir Osmangazi ve Bursa” için alt yapı ve üst yapı çalışmalarını kent kimliğine uygun şekilde sürdürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak adına çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, çalışmalarını ilçemizin birçok noktasında titizlikle sürdürüyor. Yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza sağlıklı ulaşım imkanı sunuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
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