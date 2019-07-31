0553 313 94 23

Osmangazi’de yabancı tabelalara sıkı takip

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki işyerlerinde yabancı dilde olan tabelaların Türkçeye çevrilmesi için başlattığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
Osmangazi’de yabancı tabelalara sıkı takip

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki işyerlerinde yabancı dilde olan tabelaların Türkçeye çevrilmesi için başlattığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yabancı dilde olan tabelaların Türkçeleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yabancı tabelaların, mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi konusunda esnafı uyardı. Çarşamba ve Altıparmak bölgesi başta olmak üzere ilçedeki esnafı tek tek kontrol eden zabıta ekipleri, yabancı dilde tabela kullanan esnafa ihtar verdi. Ekiplerin verdiği süre içinde değiştirilmeyen tabelalar için cezaî işlem uygulanacak. Ahmetpaşa, Selimiye, Aktarhüssam, Çırpan, Altıparmak, Hocahasan, İntizam, Şahabettinpaşa ve Kuruçeşme mahallelerinde faaliyet gösteren esnafa, işyerlerinde Türkçe kullanma mecburiyetini hatırlatan zabıta ekipleri, yabancı dildeki tabelaların verilen mühlet sonunda değiştirilmemesi durumunda söküleceği uyarısında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    1. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    3. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    4. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    5. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    6. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    7. İdlib ve Halep’teki hava..
    8. Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya..
    9. Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
    10. Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve..
    11. Alparslan Kuytul'un avukatından Osman..
    12. İş dünyasından ’Güven ortamı’ vurgusu
    13. Tarihi sahne ’Batakhane Güzeli’ne ev..
    14. Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
    15. Kahramanmaraşspor’dan iki yeni transfer
    16. Gastroantep Festivali İstanbul’da..
    17. Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
    18. Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü..
    19. Adapazarı Belediyesi toplu sünnet..
    20. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu..
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"