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Osmangazi’de su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:01
Osmangazi’de su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 15. Özen, 6. Ömür Sokaklar ileHüdavendigâr Mahallesi Hikaye, Hicran, 14. sokaklar ve civarında 26.03.2019 - 05.04.2019 tarihleri arasında, 08:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:01
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