Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,‘Osmangazi’de sofralar ayrı, gönüller bir’ sloganı ile Ramazan ayında özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptıkları çalışmaları paylaştı.Dünyayı etkisi altına alan Covid-19salgına karşı özellikle temizlik, dezenfeksiyon ve sosyal yardımçalışmalarıyla Avrupa ülkelerine örnek gösterilen Osmangazi Belediyesi, Ramazan ikliminin ruhuna yakışır şekilde yaşanması için de büyük çaba sarf ediyor.

“SOFRALAR AYRI, GÖNÜLLER BİR”

Osmangazi Belediye Başkan Mustafa Dündar,bu kapsamda Ramazan ayı boyunca ana yemeği, çorbası, ekmeği, tatlısı ve garnitürü ile birlikte 100 binin üzerinde sıcak yemek paketlerini vatandaşlarlapaylaşacaklarını belirtti.Sabah ve akşam olmak üzere Somuncu Baba Gönül Fırını’nda pişirilen sıcak somun ekmeğinisofralarla buluşturduklarını kaydeden Başkan Dündar, ayrıca, temel besin gıdalarının yer aldığı 16 binin üzerinde erzak paketini de ihtiyaç sahiplerinin hanelerine teslim edileceğini söyledi. Dündar, korona virüse yakalanan, yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli vatandaşlardan gelen talebe göre evlere sıcak yemek dağıtımınında devam edeceğini belirterek, “Ekstra talepler dışında Ramazan ayında toplamda 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve ekmek vatandaşlarla paylaşılmış olacak” dedi.

HER GÜN 5 NOKTADA SICAK YEMEK DAĞITIMI

Osmangazi Belediyesi ekipleri, Ramazan süresince her gün 18.00-19.00 saatleri arasında Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ile Sakarya KimsesizlerAşevi’ndesıcak yemek dağıtımı yapıyor.

“BURASI OSMANGAZİ, BEREKETİ PAYLAŞIYORUZ”

Şehirleri şenlendiren, sofraları bereketlendiren 11 ayın sultanı Ramazan ayını bu yıl pandemi nedeniyle her zaman olduğundan farklı karşıladıklarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ancak oruç ve ibadet ayı olmasının yanı sıra paylaşmanın, bereketin, huzurun, kardeşliğin ayı olan Ramazan ikliminin özünden hiçbir şey kaybetmediğini belirtti.Gönüllerin ilahi rahmetle dolduğu, herkesin hayırda yarıştığı, af ve mağfiret ayı Ramazan’a ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar,“Burası Osmangazi, burası 7 kıta 72 millete adalet, eşitlik, barış, huzur, yardımlaşma ve paylaşım götüren Osman Gazi’nin adını taşıyan, büyük bir medeniyetin eşiği. Yüzyıllardan beri atalarımızdan devraldığımız yardımlaşma geleneğimizi, kültürümüze ve inancımıza yakışır şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Soframızdan bereket, hanemizden huzur ve sağlık eksik olmasın. Allah, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin, hayırlı Ramazanlar” diye konuştu.

Ramazan’ın Manevi Havası Evleri Sarıyor

Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan ayı etkinlikleri, pandemi nedeniyle bu yıl online olarak vatandaşlarla buluşuyor. Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini yaşatabilmek amacıyla bu yılki etkinlikleri online olarak gerçekleştiriyor. Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı Ramazan özel programları, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. Vatandaşlar, on bir ayın sultanında sosyal medyada yayınlanan birbirinden özgün programlarla, Ramazan'ın sevincini ve heyecanını doyasıya yaşıyor.

Osmangazi’de Ramazan Sohbetleri

Ramazan ayı boyunca Salı ve Perşembe günleri yayınlanan‘Osmangazi’de Ramazan Sohbetleri’ programında birbirinden değerli konuklar, Ramazan’ın bereketi ve manevi atmosferini hanelere yansıtıyor. Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın 1 ve 2. gününde ise yine online gerçekleştirilecek Bayram Özel Konseri ile bayram coşkusunu yaşatacak.