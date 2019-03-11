Osmangazi’de seçim ofisi dualarla açıldı

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı AK Parti Adayı Mustafa Dündar’ın seçim bürosu dualar eşliğinde büyük bir kalabalıkla açıldı.

31 Mart Mahallî seçimleri öncesinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tuna Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Dündar, mahalleye girişte vatandaşların yoğun ilgisi ve meşalelerle karşılandı. Dua edilmesiyle başlayan açılışta konuşan Dündar, “Bu bölgenin insanı, Makedonya’dan buraya geldi. Derdimizi, sevincimizi ve üzüntümüzü çok iyi bilirler. Başka bayrak altına geldikleri için bayrağın ne olduğunu bilirler. O yüzden bizler burada önce bayrağa sahip çıktığımızı sandığı gidip oy vererek göstereceğiz. Yabancı bayrak altında yaşamanın ne olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Ne yazık ki bu ülkede bu bayrağı hedef alan hareketler var. Ama çok şükür milletimiz tek yumruk oldu. Cumhur İttifakı ile birlikte, iki partinin lideri güçlerini birleştirerek bayrağa karşı hedef alanlara en güzel cevabı verdi. Şimdi bizlere düşen 31 Mart günü, bu cevabı sandıkta vermek. Bu ülke, bu millet tarih boyunca saldırı altında. Bunu bazen görür, bazen göremeyiz. Göremediğimiz anda işte 15 Temmuz gibi hâin darbe girişiminde bulundular. Fakat, bizim milletimiz bir araya gelip tek yumruk olarak bayrağımızı kurtardı’’ dedi.

Aynı gün Panayır Mahallesi’nde Meclis Üyesi Mürsel Durmaz’ın seçim ofisi açılışına katılan Dündar meşalelerle karşılandı. Vatandaşa seslenen Dündar, ‘’Seçim süreci hızlı bir şekilde ilerlerken bizlerde, Osmangazi teşkilatı olarak 136 mahallemizde sizlerle birlikte bu seçim sürecini değerlendiriyoruz. Bugün burada 26’ıncı seçim ofisimizi açıyoruz. Osmangazi’nin her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Bizler ideoloji partisi değil hizmet partisiyiz. Bizler sadece seçimde değil seçim öncesi de buradayız’’ diyerek sözlerine son verdi.